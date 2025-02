"Mi spingi a ucciderti". Marito rinviato a giudizio

"Tu rischi di brutto, tu mi spingi ad ammazzarti". Sono le parole che si sarebbe sentita rivolgere una donna italiana dall’ex marito, un 60enne tunisino: secondo il racconto della moglie, sarebbe stata solo una delle vessazioni che avrebbe subito, e che sarebbero culminate anche in uno stupro. L’uomo dovrà rispondere nel processo ordinario di due accuse: maltrattamenti aggravati dall’averli commessi davanti a un figlio minorenne, che sarebbero durati per quasi nove anni, e un episodio di violenza ssssuale aggravata (perché commessa verso la coniuge). Secondo la ricostruzione investigativa, seguita dal pubblico ministero Francesco Rivabella Francia, l’uomo avrebbe sottoposto la moglie ad angherie dall’agosto 2015 all’aprile 2024, insultandola quotidianamente e dicendole che non capiva niente. Avrebbe anche alzato le mani, prendedola a schiaffi, pugni e calci. Poi, cessata la convivenza poiché lei intendeva separarsi, lui sarebbe entrato di notte senza preavviso nella casa della donna, di cui aveva le chiavi, e, avvicinandosi al suo letto, l’avrebbe svegliata dicendole che la doveva controllare. In un caso il 60enne avrebbe dato pugni in testa alla donna per poi buttarla a terra in presenza di un figlio.

Nello stesso giorno, il 10 febbraio 2024, lui l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale completo nel bagno della casa: "Tu sei mia moglie e hai doveri di verso di me", le avrebbe detto, per poi darle due alternative su dove collocare i bambini e intimarle: "Perché voglio, ho bisogno di te in questo momento perché sei mia moglie e devi fare quello che dico io". Poi l’avrebbe presa per la maglietta e trascinata in bagno, nonostante lei opponesse resistenza, avrebbe chiuso la porta e l’avrebbe violentata. Terminata la convivenza, nell’aprile 2024 lui l’avrebbe fermata davanti alla scuola frequentata dai figli e redarguita perché frequentava "strani giri". Il giorno dopo, il 9 aprile e anche il 22, all’entrata dei bambini a scuola il 60enne avrebbe proferito le minacce di morte. La donna sporse denuncia nel febbraio dell’anno scorso alla questura: gli accertamenti furono condotti dagli agenti della squadra mobile, che raccolse anche alcune testimonianze. Chiuse le indagini preliminari, il pm Rivabella Francia ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, disposto dal giudice Andrea Rat: il processo inizierà in giugno.

La donna, costituita parte civile, è tutelata dall’avvocato Carmen Pisanello; la difesa dell’imputato, a piede libero, è affidata all’avvocato Mario Di Frenna, che in udienza preliminare aveva chiesto una sentenza di non luogo a procedere per entrambe le contestazioni, ritenendo che mancassero gli indizi, sostenendo in particolare che dopo presunto episodio di stupro il la donna è andata all’ospedale ma non sarebbero stati refertati segni dell’aggressione.

al. cod.