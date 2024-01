"Mia figlia ha perso il telefonino. Ritrovato grazie a due autisti"

"Grazie agli autisti che hanno ritrovato e consegnato il telefonino perso da mia figlia". A spezzare una lancia in favore del personale di Seta è l’assessora alla cultura Annalisa Rabitti. "Mia figlia, 14 anni, ogni mattina alle 6,55 prende la “corriera” per andare al liceo – racconta sui social – Ieri pomeriggio (mercoledì, ndr) verso le 15, al rientro, è scesa e dopo pochi istanti si è accorta di non avere il telefono. Troppo tardi... era sul mezzo! Preoccupatissima, è corsa a casa dove c’era la nonna: hanno cercato di chiamare il suo cellulare dal telefono della nonna per capire se qualcuno rispondeva. Ebbene, dopo vari tentativi risponde un uomo. Era l’autista stesso che dice: “ciao nonna!“. Mia mamma spiega tutto e il signore le dice di non preoccuparsi. La tranquillizza, le chiede la tratta che fa mia figlia e le dice che avrebbe cercato il collega che faceva l’andata il giorno dopo e gli avrebbe fatto avere il telefono in modo che mia figlia potesse recuperarlo nella mattina successiva. Onestamente, ero convinta che questo telefono non sarebbe certo stato ritrovato. Mia figlia stamattina (ieri, ndr) sale sull’autobus, trova un altro autista, chiede notizie del telefono che le viene prontamente restituito con un sorriso. Volevo ringraziare questi due autisti per la gentilezza non scontata. Ci sono tante polemiche in questi giorni sul trasporto pubblico, si parla di disservizi e ritardi. Credo sia importante segnalare anche quando le persone lavorano bene e ci mettono del loro, perchè spesso si ritiene superfluo fare un complimento. Non so chi siano i due autisti, non conosco i loro nomi, ma grazie".