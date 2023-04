"Mia madre riuscì a salvarci la vita con la scusa di allacciarci le scarpe"

In occasione della festa del 25 aprile ad Albinea è stata presentata la testimonianza di Anna Pignatti che, all’età di otto anni, scampò alla morte nel giorno che sancì la fine della seconda guerra mondiale.

"I soldati tedeschi avevano messo al muro me, mio fratello, mia madre e mio nonno. Erano pronti a ucciderci quando mia madre chiese di avere il tempo di poter allacciare le scarpe a me e mio fratello. Quei pochi minuti che guadagnò ci salvarono la vita perché nel frattempo una colonna americana giunse sul posto e i tedeschi fuggirono lasciandoci in vita".

L’86enne albinetana Anna Pignatti ieri ha condiviso questo suo racconto con la piazza di Albinea durante le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Ai tempi dei fatti Anna aveva soltanto otto anni e, dopo che i nazisti le avevano bruciato la casa a Budrione nel comune di Carpi, fu costretta a vivere per un anno in una stalla a Cortile (altra frazione carpigiana) nutrendosi di mele e pane. I soldati tedeschi tenevano d’occhio la sua famiglia per riuscire ad arrestare lo zio Osvaldo Pignatti, partigiano. Poi, il giorno della Liberazione, la decisione di sterminare la sua famiglia che si salvò grazie alla prontezza della madre e al provvidenziale arrivo delle truppe alleate. La sua storia ha commosso i cittadini presenti che le hanno tributato lunghi applausi. Il sindaco Nico Giberti ha voluto Anna sul palco come testimonianza del terrore nazifascista e della speranza che ha permesso ad Anna di sposarsi, avere una figlia e un nipote. Dal palco è pure intervenuto il presidente di Anpi Albinea Giacomo Mazzali. In precedenza, insieme alle altre autorità civili e militari, era stato reso omaggio alle lapidi che ricordano i caduti a Borzano, Botteghe e Fola con l’accompagnamento della banda di Albinea.

Matteo Barca