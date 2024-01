"Mia mamma accusava svenimenti. Morta senza esami approfonditi"

Boom di uscite notturne delle ambulanze dopo la chiusura, dalle 20 in poi, del Pronto Soccorso dell’ospedale Franchini di Montecchio.

Diversi cittadini lamentano il fatto che la guardia medica dello stesso ospedale non esce per le visite a domicilio, ma demanda tutto alla centrale 118 Emilia Ovest.

A questi problemi, si aggiunge quello delle lunghe attese telefoniche – anche di quaranta minuti – per poter entrare in contatto con la guardia.

Il 118, a sua volta, invia l’ambulanza a casa del paziente che poi lo trasporta all’ospedale di Reggio.

Una signora di Montecchio ha raccontato la sua peripezia con la madre malata.

"Devo dissentire sul fatto che il pronto soccorso di Montecchio funzioni bene – spiega Paola Spaggiari - la mamma soffriva di demenza senile ad agosto 2023 ha avuto degli episodi di ’mancamento’ cioè è svenuta ed ha perso conoscenza. È arrivato il 118 velocissimo con l’ automedica. Ma la mamma si era già ripresa. Al pronto soccorso ho chiesto che venisse fatto un esame più approfondito, ma non è stato fatto nulla. Questa cosa della perdita di coscienza è andata avanti per cinque giorni. Tra ottobre e novembre si sono ripresentate le stesse situazioni. Ma essendo un giorno di weekend ho chiamato la guardia medica non è voluta venire fuori. La mamma stava di nuovo male e la dottoressa di base ha fatto richiesta esplicita di ulteriori accertamenti. Risultato: spedita a casa perché per il medico i sintomi della mamma erano solo da ricondurre alla sua malattia. Il 21 dicembre alle 8,30 la mamma stava bene e cantava, alle 9 era deceduta. Non mi si venga a dire che era la sua malattia. – spiega ancora la Spaggiari - Io sono straconvinta che le crisi di mia mamma fossero dei microictus come ne soffriva suo padre ma al pronto soccorso. non hanno voluto valutare con ulteriori accertamenti. Stessa cosa è accaduto a me personalmente – conclude la Spaggiari – e anche nel mio caso la guardia medica non è voluta uscire".

Nina Reverberi