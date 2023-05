Miasmi da un canale, arrivano i carabinieri

Un fortissimo sgradevole odore ha interessato l’altra notte la zona periferica a sud di Correggio, nei pressi di Prato e Budrio, tra via Lunga e via Formentini, in un piccolo canale che poi si collega al Cavo Naviglio. Già in passato, di recente, si era verificato un simile episodio, ma con il disagio avvertito solo nella zona del canale. Ieri notte, invece, la situazione ha coinvolto un’area più vasta, di centinaia di metri, coi residenti che si sono potuti avvicinare alla zona solo protetti da doppia mascherina. Un odore "insopportabile" segnalato ad Arpae e pure ai carabinieri, intervenuti subito sul posto. E’ stato prelevato un campione d’acqua. La situazione, in campagna elettorale, ha preso una piega politica, col candidato sindaco della coalizione "Si può fare", Giancarlo Setti, che ha effettuato un sopralluogo, non escludendo cause legate all’impianto Forsu, situato a poche centinaia di metri. Ma neppure si esclude uno sversamento abusivo di liquami zootecnici. Sono in corso indagini.

Antonio Lecci