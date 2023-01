Miccio presenta ’Copula mundi’

Oggi alle 18,30 alla biblioteca Santa Croce, in via Adua, viene presentato il libro "Copula mundi" di Carlo Miccio. Si narra di un quasi cinquantenne con un passato da tossicodipendente che sceglie di scontare la pena con un lavoro di pubblica utilità. Carlo Miccio lavora ormai da molti anni come mediatore culturale con profughi e richiedenti asilo, oltre che nel settore dell’assistenza a persone diversamente abili. Ha pubblicato diversi racconti per la collana Toilet di 80144 Edizioni, di cui è stato pure fondatore.