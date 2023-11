Michele Cecchini incontra i lettori al centro Zavattini

Domani alle 17,30 al centro culturale Zavattini di Luzzara è in programma un incontro con Michele Cecchini, autore che presenta il sul libro dal titolo "Un morso all’improvviso". L’appuntamento rientra nel programma StraLetture, con gli autori che incontrano i lettori, per il primo ciclo di date tra novembre e dicembre. Per informazioni: 0522-977612 o inviare mail a biblioteca@fondazioneunpaese.org.