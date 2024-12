Michele de Pascale: la nuova forza del Pd in Emilia-Romagna

Auguri e complimenti a Michele de Pascale, che si impone anche a livello nazionale: è lui la vera novità. E va rimarcato il grandissimo risultato del Pd della mia città: ad Alessio Mammi è stata confermata una delega pesante e con lui in Regione sarà più forte Reggio Emilia.

Mentre è in viaggio per un convegno in direzione Macerata, nelle Marche, Graziano Delrio si ferma a riflettere con il Carlino sulla nuova squadra di viale Aldo Moro a Bologna. Tanta politica, ma anche tanta visione sulle prospettive italiane, regionali e cittadine in mezzo a una tempesta economica perfetta. E nell’analisi del senatore e dell’ex sindaco in piazza Prampolini non mancano le stoccate al governo Meloni. "De Pascale ha vinto benissimo. L’ho conosciuto come amministratore e anche come numero uno dell’Upi: l’Emilia-Romagna è in buone mani".

Oltre agli storici due assessori, per Reggio potrebbe profilarsi anche un ruolo per l’ex sindaco Vecchi. Un giusto riconoscimento complessivo? "Una giunta solida, mix molto saggio di esperienza e novità".

A Reggio il Pd ha preso più voti che a Bologna: con questi assetti si apre una nuova fase? "Penso che de Pascale punti su una regione policentrica. Con un ruolo sicuramente importante per il capoluogo, ma la nostra è una regione che vive della vitalità delle province che la compongono, quelle emiliane in particolare hanno un dinamismo imprenditoriale, economico e sociale sul quale è giusto puntare forte. Ma de Pascale non ha premiato solo quello, penso all’assessora all’Urbanistica di Rimini, Roberta Frisoni, che ha fatto molto bene e che è fa parte di questa nuova generazione tra i dem da valorizzare. Per quanto riguarda il risultato del Pd di Reggio, va ringraziato il lavoro della segreteria provinciale e dei candidati tutti".

Da Bologna un’osservazione alle scelte: giunta troppo ‘riformista’, c’è poca attenzione alle aree del partito. "Non vedo quel tema, con i soliti equilibrismi sarebbe venuta fuori tutt’altra giunta. Vedo invece una bella squadra, de Pascale ha scelto le competenze".

Contento per Mammi? "Molto positiva la sua riconferma, bravissimo lui, esprime una forte leadership, ma è il segno anche della forza del Pd di Reggio. La nuova delega, i rapporti con l’Ue, è molto importante: le Regioni devono farsi sentire di più a Bruxelles, sarà fondamentale la sponda di Bonaccini".

Elena Mazzoni è assessora per i Cinque Stelle. Un laboratorio di buone pratiche Pd-M5s anche per Roma? "Faccio di cuore, di nuovo, gli auguri alle nuove generazioni. I Cinque Stelle a Reggio si sono ultimamente confrontati con un atteggiamento costruttivo, pur nelle divergenze. De Pascale ha dimostrato a Ravenna che per andare d’accordo bisogna lavorare insieme, per raggiungere gli obiettivi, io l’ho sempre sostenuto anche nel rapporto con il movimento a Roma. Credo che tutto questo possa succedere anche in Regione".

Anna Fornili, vicina a lei, oggi da consigliera più giovane guiderà la prima assemblea legislativa: auspica incarichi anche per lei? "Il successo di Reggio passa anche dall’ingresso di persone giovani e molto capaci, il territorio è stato capace di rinnovarsi. Se Mammi si dimetterà, in consiglio avremo tre donne (Carletti, Fornili e Arduini, ndr): la politica non è fatta di incarichi, mi auguro da Anna e da tutti idee e impegno per la Regione".

I temi: Sanità, Trasporti e Casa. Quale la priorità per Reggio in chiave regionale? "Una fase di lavoro non semplice per la Regione: lo testimoniano i dati della produzione industriale, le ore di cassa integrazio che crescono, le bollette, il caro gas. E il governo ha tagliato i sostegni al fondo dell’automotive per oltre 4 miliardi di euro, un taglio che va ad aggiungersi a tutte le altre crisi. Questa congiuntura presenterà presto il suo conto, la finanziaria del governo non risolve nulla, per cui l’Emilia-Romagna deve continuare a innovare e cambiare, partendo da un buona base".

E la Sanità? "Dobbiamo far fare un salto in avanti alla sanità territoriale, investendo tantissimo sulla medicina di comunità, tutto questo mentre il governo sta cancellando i fondi per la sanità dal Pnrr. I cittadini hanno bisogno di una sanità più vicina e più amica, quindi bene sul rafforzamento dei Cau sul nostro territorio".

Primi sei mesi di Marco Massari: un suo giudizio? "Non si devono dare giudizi, ed è presto. Ma da cittadino vedo un grande lavoro di riorganizzazione e attenzione verso i cittadini, un ottimo approccio volto all’ascolto. Certo, partiva da ottime basi, Reggio è sempre in testa a tutte le classifiche sulla qualità delle sue politiche. Bene la maggiore attenzione alla cura della città e alla sicurezza nelle zone più fragili. Poi tutto si può e si deve migliorare".