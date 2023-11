Michele Ferri dipinge davanti al pubblico

Nuovo appuntamento oggi alle 18, alla galleria ZENONEcontemporanea in via San Zenone, con Michele Ferri. Con il titolo ‘Cromosuoni’, il disegnatore, pittore, scultore e musicista darà vita a due nuove azioni di live painting, alle 18.30 e 19.30. L’artista di Fano dipingerà in diretta due quadri davanti al pubblico, mentre un pianista improvviserà note inedite in galleria, facendosi ispirare dai colori e dalle forme in movimento di Ferri. Non è facile descrivere il lavoro di Michele Ferri. Il suo è un mondo elegante, frutto di ricerca e sensibilità, mai superficiale perché al tempo stesso profondo e attrattivo, un mondo in cui l’equilibrio fra ogni singola componente è sempre impeccabile, calibrato con esattezza millimetrica anche quando ogni segno, pennellata e cromia sembrano essere casuali. Ma che semplici non sono mai.