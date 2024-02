Michele Vitali, mister duemila punti: "La ricetta è questa: affamati e cattivi"

Duemila punti in Serie A. È questo il traguardo lusinghiero tagliato da Michele Vitali nel corso della bella vittoria contro Venezia. Una gratificazione che il capitano della Unahotels ha voluto dedicare agli affetti più cari prima di concentrarsi già sulla prossima sfida con la capolista Brescia.

Vitali, riavvolgiamo il nastro e torniamo al primo canestro della sua carriera da professionista che immaginiamo non abbia dimenticato…

"Effettivamente è impossibile da scordare, fu un canestro e fallo sul tiro da tre punti quando io ero alla Virtus e giocavamo contro Treviso (27 dicembre 2011, ndr). Tra l’altro era il secondo quarto di una partita vera. Avevo già fatto l’esordio, ma non avevo ancora segnato. Fu un’emozione fortissima".

C’è invece una partita in cui ha segnato un canestro a cui è particolarmente legato?

"La prima che mi viene in mente è il tiro della vittoria contro Avellino quando giocavo a Brescia (28 gennaio 2018, ndr). A dir la verità ce ne sono tanti, ma non ho mai dato un’importanza così grande ai punti realizzati".

Anche da questa affermazione emerge quella che è la sua vocazione di ‘uomo squadra’ che sta esprimendo in maniera eccellente, in questa stagione, con l’Unahotels.

"È una cosa in cui credo molto, mi piace fare quelle cose che aiutano la mia squadra fin dalle giovanili. È ovvio che i ‘punti’ ti rubino l’occhio, ma il basket per fortuna è fatto di altre cose importantissime".

Contro Venezia avete disputato la miglior partita di questo campionato?

"È difficile fare delle classifiche, ma il dato più importante è che abbiamo vinto in maniera netta contro una squadra forte, fisica e tecnica anche se abbiamo tirato piuttosto male (52% da 2 e 29 da 3). Questo significa che abbiamo fatto veramente bene in retroguardia ed effettivamente abbiamo difeso come degli assassini. È quello che vogliamo fare: giocare con fame e cattiveria, questa dev’essere la nostra anima".

L’uscita di scena di Hervey vi ha spinto a prendervi più responsabilità e ha compattato il gruppo?

"Hervey ha un talento esagerato, questo è fuori discussione. Secondo me siamo stati bravi a mettere un’energia molto più alta ad ogni livello e parte tutto da lì. Il basket è fatto così: se sei compatto e giochi di squadra molte volte vinci".

Si aspettava una risposta di questo tipo da Atkins?

"Me l’aspettavo perché è un giocatore bravo e che sa fare canestro. Fin qui era sempre stato disponibile ad aiutare la squadra, senza guardare il proprio tabellino, ma quando è servito fare qualcosa in più si è subito fatto trovare pronto: per me non è stata una sorpresa".

Torniamo al suo traguardo che effetto le ha fatto raggiungere quota duemila punti in Serie A?

"È stato molto bello ed è arrivato col tiro da tre che è un po’ la mia specialità".

Un traguardo che è stato dedicato a persone fondamentali della sua vita…

"Sì, una è per mio nonno Nino che purtroppo non c’è più e quel dito al cielo era per lui, mentre l’altra è per la mia famiglia. Mia moglie Carlotta e mio figlio Tommy che quando fa canestro esulta in quel modo e va giù di testa".

Quindi abbiamo già un ‘Vitali junior’ avviato alla pallacanestro?

"È ancora piccolissimo, ma le sue passioni sono il basket e la musica, ovvero le cose che amiamo di più io e mia moglie. Alla mattina appena si sveglia vuole accendere il giradischi e ascoltare Vasco Rossi, poi passa a giocare a basket".

Guardiamo avanti: che partita si aspetta con Brescia?

"Non ha bisogno di molte presentazioni dal punto di vista fisico e tecnico. Il nostro obbiettivo primario è quello da approcciarla con il piglio giusto, con la fame che abbiamo avuto con Venezia".