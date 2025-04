Microcriminalità tra i giovani: "Serve un progetto dedicato"

Istituire il progetto ‘Generazione legalità’ per coinvolgere tutti i comuni del comprensorio ceramiche reggiano per il contrasto della microcriminalità giovanile attraverso azioni di prevenzione, educazione e inclusione sociale. La richiesta è stata presentata dal gruppo del centrodestra nell’Unione Tresinaro Secchia attraverso un ordine del giorno dei consiglieri Giuseppe Pagliani, Antonello Salsi e Gianni Gravina. I consiglieri esprimono preoccupazione per i due gravi episodi di bullismo avvenuti a Scandiano e Viano e per il crescente aumento, in provincia, di situazioni di microcriminalità, danneggiamenti, lesioni, percosse e violenze giovanili. Per Pagliani, Salsi e Gravina le "politiche di contrasto alla devianza giovanile risultano maggiormente efficaci quando integrano azioni di prevenzione, educazione e inclusione sociale". Chiedono all’Unione l’attivazione di uno sportello ‘Ascolta & Agisci’ di supporto psicologico e legale gratuito per le vittime e i potenziali autori di atti di bullismo e violenza. Propongono di costituire un comitato dell’Unione di coordinamento del progetto con rappresentanti delle scuole, forze dell’ordine e terzo settore.

m. b.