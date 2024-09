Migliaia di firme per dire no: "Salviamo il bosco dell’Ospizio" Prosegue la raccolta firme contro il nuovo centro commerciale a Bosco Ospizio a Reggio Emilia, con oltre 5000 firme online e più di 1000 firme totali. Prossimi appuntamenti in piazza Fontanesi e festa al Circolo Sergio Stranieri.