Migliaia di persone da tutta Italia per fare festa con i "Ciccioli in piasa"

SAN MARTINO IN RIO

Grande successo per la festa dei "Ciccioli in piasa", a San Martino in Rio, dove si sono rinnovate le "terme del colesterolo". Numerosi anche i visitatori arrivati da lontano, dall’Italia e dall’estero, grazie all’area attrezzata alle porte del paese, che ha accolto oltre 250 camperisti. A migliaia hanno affollato il centro storico del paese in occasione della tradizionale festa, che vede protagonisti i ciccioli e le squadre di norcini che partecipano alla gara culinaria, con la cottura di oltre venticinque quintali di grasso di maiale. Una sessantina i norcini che si sono impegnati per realizzare i ciccioli più buoni, con oltre cento paioli accesi per la cottura nella zona della Rocca Estense. Attivi in centro storico anche gli stand delle associazioni locali con prodotti tipici e gastronomia. Piena soddisfazione è stata espressa dal sindaco del paese, Paolo Fuccio, che ha confermato il successo di una manifestazione che punta a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali.