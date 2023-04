Migliaia di persone per ’Save the Bobby’

Il temporale pomeridiano ha solo in parte "guastato" la festa benefica "Save the Bobby", che martedì ha radunato migliaia di persone al lido Po di Boretto. Un ricco programma per un evento organizzato da alcuni anni e che dal 2022 viene ospitato sulla sponda reggiana del grande fiume. Qui si sono radunati numerosi centauri, esponendo le loro motociclette lungo l’argine del Po, trasformato in un lungo serpentone colorato e vivace. Sono stati proposti anche laboratori creativi per bambini, dj set, concerti, martedì nel pomeriggio le esibizioni degli allievi delle scuole di musica di Breda Cisoni, Guastalla, Dosolo e di Boretto, fino all’estrazione della lotteria benefica, con una Vespa 50 Vintage come primo premio. Il gran finale è stato affidato al concerto dei Sine Frontera, folk band di grande esperienza. Presenti gli stand delle associazioni del volontariato locale e dell’oratorio parrocchiale di Boretto. Un evento che è stato raggiungibile non solo dalle strade, ma anche dal fiume, come ha dimostrato la partecipazione di visitatori giunti all’area della festa in canoa, dal Po.