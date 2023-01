Migliara in lutto, si è spenta Donatella Scolari

In lutto la comunità di Casina per la morte di Donatella Scolari (nella foto), vedova Serri, di 61 anni vinta da una grave malattia. Addolorati annunciano la sua scomparsa i figli Simone e Lara, la nuora Arianna, Roberto, il nipote Samuele, le sorelle Oriella e Daniela, il fratello Alfredo, parenti e amici. Questa sera alle 21 nella chiesa di Migliara verrà recitato un rosario di suffragio. I funerali avranno luogo domattina partendo alle 9.30 dalle camere ardenti dell’Ospedale di Castelnovo Monti, per giungere alla chiesa di Migliara, dove alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine della funzione il feretro proseguirà per la cremazione. I familiari ringraziano tutti coloro che parteciperanno. Donatella Scolari era molto conosciuta in paese per la sua attività, con il marito, scomparso circa un anno fa, ha sempre condotto l’azienda agricola di Le Lemme a Migliara.

s.b.