Miglioli (Possibile): "Fate solamente propaganda"

"Dopo tanto rumore per quelle che sono state ingiustamente definite ‘celebrazioni sotto tono’ per il giorno del Ricordo, alla fine non è nemmeno giunta la tanto annunciata richiesta delle destre di leggere in Consiglio Comunale i nomi dei trenta reggiani definiti “vittime delle foibe”...". Il contrattacco arriva da Alessandro Miglioli, consigliere comunale di Verdi/Possibile. "Questo perché – continua – dopo l’analisi delle stesse fonti citate dallo studio, si è scoperto che di questi trenta reggiani ben 14 sono in realtà morti in combattimento (a scanso di equivoci: dal lato dei nazisti); 5 sono morti in carcere; uno di malattia e addirittura uno non sarebbe morto in Venezia Giulia ma a Cerredolo de Coppi, a pochi chilometri da casa sua. Una figuraccia su tutta la linea, l’ennesima prova che il giorno del ricordo per la destra non è un momento di commemorazione, ma solo uno strumento di propaganda nostalgica".