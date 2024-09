Miglioli: "Sollevato dalla bocciatura di Aguzzoli come candidato"

"Sollevato", dalla bocciatura di Fabrizio Aguzzoli dalla candidatura alle regionali. Si definisce così Alessandro Miglioli, capogruppo di Verdi e Possibile in consiglio comunale a Reggio.

"Nelle ultime settimane l’annuncio da parte dei Verdi della potenziale candidatura alle prossime regionali di Fabrizio Aguzzoli, il candidato sindaco di Coalizione Civica alle ultime amministrative, ha fatto molto discutere. Personalmente, nonostante il mio ruolo di capogruppo nel consiglio comunale di Reggio per la lista Verdi e Possibile, ho preferito rimanere in silenzio per non alimentare facili confusioni e malintesi. La recente decisione presa dal direttivo regionale dei Verdi di non candidare Aguzzoli era nell’aria da giorni, ed ora che finalmente il fatto si è consumato non posso che definirmi sollevato della decisione presa dai nostri alleati". E aggiunge: "Questa candidatura non stava venendo capita dall’elettorato che ci ha sostenuto alle amministrative giusto tre mesi fa, in un progetto di città alternativo a quello del candidato sindaco Aguzzoli. Nelle prossime settimane ci attende una sfida elettorale importantissima alla quale dobbiamo farci trovare preparati. Ritengo che la lezione più importante da imparare dagli eventi delle ultime settimane sia l’estrema necessità di un maggior dialogo fra le forze politiche che compongono Avs e uno stretto coordinamento fra i numerosi amministratori locali eletti dai nostri partiti nel territorio reggiano, da Castelnovo Monti a Poviglio. Dovremo da ora in poi cercare di portare questa chiarezza di pensiero anche nei nostri processi decisionali, dialogando fra di noi".