Migliora il centauro ferito nello schianto

Sta meglio il motociclista di 31 anni, ferito in un incidente stradale avvenuto martedì sulla via Emilia Ovest a Bagno vicino a Rubiera. In un primo momento le condizioni di salute del centauro erano state giudicate gravi. Il 31enne ieri era in attesa del trasferimento nel reparto di ortopedia dell’arcispedale Santa Maria Nuova. Mercoledì era stato ricoverato con prognosi riservata. Nel sinistro era rimasta ferita anche la conducente di una Renault Clio bianca: l’auto si era scontrata con il mezzo a due ruote, distrutto dopo il violento impatto.