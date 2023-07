Miglioramento sismico, aggiudicati i lavori per le scuole medie

Sono stati aggiudicati i lavori per il miglioramento sismico delle scuole medie di Bagnolo, per le quali il Comune ha ottenuto fondi dal Pnrr per 770 mila euro. "La valutazione effettuata negli anni passati ha evidenziato che l’edificio ha attualmente un livello di sicurezza inferiore al 30% di quello richiesto per un edificio nuovo delle medesime caratteristiche. Alla conclusione dei lavori, rispetto alla resistenza alle azioni sismiche, l’edificio raggiungerà un livello di sicurezza pari a 0.60, che è quanto prescritto dalle leggi vigenti", spiega il sindaco Gianluca Paoli. Il progetto iniziale, del 2017, prevedeva importanti opere murarie di rinforzo, che avrebbero comportato la chiusura della scuola per un intero anno scolastico.

L’attuale amministrazione comunale ha invece deciso di revisionare il progetto per ottenere il miglioramento sismico dell’edificio operando soprattutto dall’esterno, evitando una lunga chiusura della scuola con relativo trasloco di aule e attrezzature. I lavori interni dovrebbero completarsi entro il 15 settembre, procedendo poi all’esterno, per concludersi entro la fine dell’anno.