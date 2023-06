Migliorata l’efficienza energetica degli edifici di proprietà comunale

L’accesso a un finanziamento pubblico permette al Comune di Rio Saliceto di poter effettuare intervento di miglioramento dell’efficientamento energetico di edifici di proprietà dell’ente locale come il municipio e il centro culturale Wilder Biagini. Previsti investimenti rispettivamente per 170mila e 208mila euro per installare una nuova pompa di calore e sostituire l’illuminazione interna, potendo così limitare il consumo energetico in modo evidente, anche fino al 50 per cento.

Nelle scorse settimane sono stati avviati i lavori, ormai in fase di completamento. Proprio il tema del risparmio di risorse, di fronte al caro bollette per il consumo di energia elettrica e gas, ha spinto il Comune di Rio Saliceto ad alcune scelte importanti, tra cui una maggiore chiusura "fisica" degli sportelli al pubblico e il parziale distacco degli impianti di riscaldamento e condizionamento in uffici e locali comunali.

Piena soddisfazione per questi interventi è espressa dal sindaco Lucio Malavasi: "Abbiamo necessità di maggiori disponibilità sulla parte corrente del nostro bilancio, anche a fronte di una diminuzione delle entrate da oneri di urbanizzazione. Le risorse ci servono per garantire il mantenimento dei servizi a favore dei cittadini e la sicurezza sul territorio, sulla viabilità e sul decoro urbano". Il Comune resta alla ricerca di ulteriori finanziamenti per altri interventi.