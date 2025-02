Migranti, don Ferrari si racconta

Don Mattia Ferrari, cappellano della ong Mediterranea Saving Humans, domani sera alle 20,45 sarà al centro culturale Multiplo per presentare il suo libro "Salvato dai migranti", che vanta la presentazione di Papa Francesco e la postfazione di Marco Damilano, direttore de ‘L’Espresso’. L’appuntamento, organizzato dalla associazione culturale Carmen Zanti, è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per questo la prenotazione è vivamente consigliata (cell. 3491758947). In dialogo con il giornalista Pierluigi Senatore, il giovane sacerdote racconterà della sua esperienza umana e pastorale sulle navi impegnate nel soccorso dei migranti. Una attività di solidarietà ma "scomoda", che lo avrebbe messo nel mirino di attività di spionaggio tramite il software Paragon.

f. c.