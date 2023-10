Migranti e accoglienza: "Redistribuzione sul territorio: patto tra Comuni e prefettura"

"Abbiamo fatto bene quest’estate a far sentire la nostra voce". L’assessore al Welfare del Comune di Reggio Daniele Marchi inizia con un sospiro di sollievo a parlare di migranti: "La minaccia di caricare dei pullman e portarli a dormire al Viminale è servita a sollevare un caso nazionale e il Governo non ha potuto fare altro che provare metterci qualche pezza. Pare che, almeno per i minori, in legge di Bilancio ci siano risorse aggiuntive per il sistema accoglienza, ma vediamo come uscirà la legge dal Parlamento. Dovremo restare vigili perché purtroppo propaganda e approssimazione restano i tratti distintivi". L’impostazione attuale infatti non può funzionare: "Smettiamo di chiamarla ‘emergenza migranti’, è una questione politica: accoglienza, legalità e sicurezza sono inscindibili. Separarle o contrapporle è alla radice degli errori di questi anni. Sui territori stiamo patendo una duplice criticità, con un governo vittima della sua stessa propaganda che porta a casa accordi irrilevanti e leggi che complicano e dall’altro il sistema dei gestori a Reggio, costituito da terzo settore e cooperative sociali, in sofferenza come non mai. In mezzo tra governo e gestori si trovano i Comuni, costretti a gestire quella che ma emergenza è diventata per davvero".

I NUMERI

"In Provincia abbiamo oltre 1.600 adulti; Croce Rossa e Caritas quest’estate sono dovute intervenire per integrare i posti a disposizione e la Prefettura è dovuta ricorrere anche agli alberghi; come Comune abbiamo messo a disposizione della Prefettura l’hub temporaneo di via Mazzacurati e il bilancio del primo mese è positivo, i 50 posti si sono riempiti molto rapidamente ma è anche iniziata quella rotazione necessaria per far sì che le persone restino accolte lì il minor tempo possibile; ma dev’essere un’eccezione, le soluzioni più appropriate sono altre. La criticità maggiore – prosegue Marchi – resta quella dei minori stranieri non accompagnati, per cui manca completamente il circuito di primissima accoglienza che per legge spetterebbe allo Stato; di conseguenza i ragazzi ricadono sui Comuni, soprattutto i capoluogo. Nell’arco del 2022 in Italia sono arrivati 14mila minori, a ottobre 2023 abbiamo già sfondato quota 15mila e a Reggio siamo andati anche oltre i 220, mentre cinque o sei anni fa erano 6070. Inoltre la rete Sai (i posti organizzati dai Comuni su bandi del Ministero, ndr) per i minori non accompagnati è gravemente insufficiente, meno di un terzo del fabbisogno effettivo: 15mila ragazzi ‘rimbalzano’ da un Comune all’altro senza un coordinamento centrale, esponendo ragazzi già fragili ad altri rischi".

I COSTI LOCALI

Reggio sta facendo sacrifici economici enormi: "Gli enti locali sono costretti a un’esposizione finanziaria del tutto impropria e insostenibile: nel 2019 avevamo speso 275mila euro per i minori stranieri non accompagnati, tutti rimborsati; l’anno successivo 387mila. Non ce ne sono stati restituiti 156mila e quello dopo ancora, su 850mila euro usati, ne mancano 424mila. L’anno scorso abbiamo speso un milione e mezzo, 650mila euro devono ancora esserci ridati. Nel primo semestre del 2023 siamo a 2 milioni e 150mila senza nessun rimborso. In tutto insomma il Comune ha un credito di 3,5 o 4 milioni di euro con il Ministero, risorse che avrebbero dovuto essere finanziate dal Governo, e la stima delle spese totali per quest’anno è superiore ai 5 milioni". In una situazione tanto grave, per Marchi sono tre le soluzioni: "Finanziare come ha chiesto Anci in modo stabile e adeguato il Fondo migrazione e asilo, per cui vediamo come uscirà la legge di bilancio; allestire la rete di primissima accoglienza dei minori con strutture ministeriali e ampliare i posti in seconda accoglienza a gestione comunale; infine la nostra provincia sta dando prova di grandissima disponibilità e solidarietà, distribuendo anche sugli altri Comuni, grazie al coordinamento della Prefettura, una parte (circa 40 finora) dei minori. È in fase di approvazione un patto tra Comuni e Prefettura che regoli anche per il futuro questa redistribuzione territoriale: sarebbe, credo, un accordo unico in Italia".