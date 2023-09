Migranti e degrado nei quartieri. Prefettura: "Tutto sotto controllo"

Via Giorgione, i quartieri Mirabello e Ospizio, per non parlare della stazione: sono tutte zone della città che, solo negli ultimi dieci giorni, hanno occupato le pagine di cronaca cittadina del Carlino. La ragione che le accomuna è la stessa: spaccio e consumo di droga notte e giorno, soggetti - quasi sempre extracomunitari - poco lucidi e stazionati in parcheggi e aree verdi, se non direttamente accasciati a terra o addirittura negli ingressi privati dei condomini. E ancora, macchine scassinate alla ricerca anche di pochi spicci, kit da fumatori di crack lasciati in giro. In generale, una brutta aria.

Tutto questo è stato segnalato e documentato a più riprese dai residenti e dai comitati di zona, con una preoccupazione corale, ossia che con l’ondata di migranti in corso non si possa fare altro che peggiorare.

"Ad essere stata attenzionata non è stata solo lazona della stazione storica, ma anche il cosiddetto ‘Quadrilatero’" (area tra via Secchi, via Nobili, via Filippo Re e via Roma, che comprende anche piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 luglio e parco del Popolo, ndr). La rassicurazione arriva direttamente dalla Prefettura, che ieri mattina ha incontrato, oltre ai vertici delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, l’assessore Raffaella Curioni e i rappresentanti della Ausl, Trenitalia, Fer e Rfi.

"L’impegno delle forze di polizia è costante – ha puntualizzato il prefetto, Maria Rita Cocciufa –. Gli appositi esposti dei cittadini riguardanti situazioni del genere sono stati presi in considerazione dalle autorità e sono risultati spesso utili per indirizzarne i controlli". Quanto all’hub per l’accoglienza migranti di via Mazzacurati, che ha raggiunto il massimo di 50 posti occupati in appena 72 ore, "il prefetto ha confermato i mirati servizi di vigilanza già attivati dalle forze di polizia e dalla polizia locale, simili a quelli predisposti per la struttura di accoglienza aperta ad agosto a Gualtieri", ovvero alla scuola comunale di Santa Vittoria.

Così si conclude la nota della Prefettura, che aggiunge: "Per domattina (stamattina, ndr) è previsto un incontro con le Unioni dei Comuni, per continuare nella ricerca di alloggi per i migranti che raggiungono il nostro territorio". Oltre a Rubiera e Gualtieri, ora si è fatta avanti anche Scandiano, offrendo un appartamento del Comune che può ospitare 5 persone. Un barlume di speranza si era acceso a Praticello di Gattatico, precisamente al Garden Club Hotel. Una struttura chiusa da dieci anni, che conta 4 piani e un centinaio di posti letto. "Ora è di proprietà di una società di crediti – spiega il sindaco di Gattatico, Luca Ronzoni –. Abbiamo chiesto la cifra necessaria affinché la struttura venisse messa a norma e aperta temporaneamente. Siamo scesi, sì, ma a 650mila euro". Una cifra di fronte a cui l’Amministrazione, purtroppo, ha dovuto alzare le mani.

