"Migranti e lavoro: qui l’integrazione c’è"

Quanti sono i migranti accolti a Guastalla attraverso il sistema di accoglienza e integrazione affidato, in loco, alla cooperativa Dimora d’Abramo? Se n’è parlato all’ultimo consiglio comunale guastallese grazie all’interrogazione presentata dai consiglieri di opposizione Francesco Benaglia e Gianluca Soliani, del gruppo Avanti. Attualmente è in vigore un bando che scade il 31 dicembre prossimo, con possibilità di una proroga in attesa del nuovo accordo. "Attualmente a Guastalla – ha risposto l’assessore Alessandra Medici, con delega a Welfare e Pari opportunità – ci sono 35 posti e 29 persone ospitate, alle quali si offrono vitto e alloggio, un piccolo pocket money per i biglietti dell’autobus, accoglienza e servizi per l’integrazione, accompagnamento al lavoro e alla conoscenza dei servizi sociosanitari, insegnamento della lingua italiana".

Le persone che partecipano al "Progetto Sai" godono della protezione speciale. C’è chi ha trovato lavoro: impegnati in tirocini, possono stipulare contratti di affitto e qualcuno alla fine del percorso sceglie di andare ad abitare con dei connazionali, in appartamenti condivisi. Gran parte di questi migranti risultano perfettamente inseriti nel tessuto sociale del territorio: alcuni lavorano durante il giorno e la sera frequentano corsi di italiano o laboratori di informatica. Nel corso del triennio sono stati 96 i beneficiari di questo progetto. Gli appartamenti che li ospitano sono collocati: sei alloggi in via Anna Frank, tre in via Andrea Costa e uno in Galleria Gonzaga". Dei quasi cento immigrati accolti nel triennio, le nazionalità prevalenti sono Mali, Somalia e Pakistan.

Nell’ultimo anno ci sono state trenta assunzioni, con otto persone inserite in percorsi di tirocinio in vista di una possibile futura assunzione. La maggioranza delle persone dimesse nel triennio 2021-2023 avevano un contratto di lavoro. I settori prevalenti sono quelli dell’industria-metalmeccanica-saldatura e logistica. Non sono mancate persone che hanno lavorato nell’ambito della ristorazione o come operatori ecologici.

Antonio Lecci