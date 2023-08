Migranti nell’ex scuola a Reggio Emilia. Prima del loro arrivo le stanze devastate dai vandali

Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia), 23 agosto 2023 – Li attendevano da giorni. E domenica sono arrivati a Santa Vittoria di Gualtieri i primi sette migranti, richiedenti asilo, inseriti nel sistema di prima accoglienza e assegnati al territorio reggiano. Vengono ospitati, almeno per ora, in spazi ricavati nella ex scuola della frazione, ora libera dall’attività didattica dopo che è stato definito l’accorpamento delle classi elementari alla sede centrale in centro a Gualtieri.

L’ex scuola, affacciata sull’ex Statale 63, in centro a Santa Vittoria, è stata messa a disposizione dall’amministrazione comunale per l’accoglienza di un massimo di quindici migranti, con la gestione delle operazioni affidata in loco alla cooperativa Don Bosco, attraverso la Caritas reggiana.

La stessa ex scuola, nei giorni appena precedenti il Ferragosto, è stata presa di mira da un’azione vandalica, messa in atto da persone al momento ancora ignote. Sarebbero entrate da una finestra per poi accedere agli spazi che erano stati utilizzati come aule scolastiche.

Gli intrusi hanno gettato a terra del materiale, danneggiando arredi e pure lo schermo di un computer, srotolando carta igienica lungo le scale. Poi se ne sono andati. Non sembrano essere stati rubati oggetti presenti nelle stanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Gualtieri, avviando accertamenti sull’accaduto. L’episodio si è verificato proprio nei giorni in cui si è diffusa la notizia che il Comune di Gualtieri aveva dichiarato la disponibilità alla Prefettura reggiana dei locali dell’ormai ex scuola per accogliere alcuni dei migranti arrivati in Italia sui barconi e che al momento vengono dislocati nelle varie regioni della Penisola. Emilia compresa.

Un annuncio, quello dell’arrivo dei migranti, che a Santa Vittoria ha trovato il favore di molti cittadini, ma anche parecchi timori e perplessità, emerse in modo chiaro. Come in gran parte ha dimostrato pure l’assemblea pubblica, convocata a palazzo Greppi la sera del 16 agosto, in cui non sono mancati dei messaggi di solidarietà all’accoglienza, ma neppure una diffusa sensazione di preoccupazione generale.