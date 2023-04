Migranti, numeri record "Ospitalità quasi al limite"

"Cominciamo ad avvicinarci al limite della nostra capacità d’accoglienza". Valerio Maramotti, presidente della cooperativa L’Ovile e del Consorzio Oscar Romero – che riunisce le sei sigle dell’ospitalità ai migranti (L’Ovile, Dimora d’Abramo, Ceis, Papa Giovanni XXIII, La Vigna, Madre Teresa) – non nasconde le sue preoccupazioni.

"Complessivamente le persone accolte in provincia sono ora 1150. Abbiamo un accordo con la prefettura per arrivare a 1.300 posti: oltre questa cifra non siamo mai andati in passato e non crediamo di riuscire ad andare neanche stavolta. Se supereremo questi numeri dovremo pensare a strutture diverse, anche temporanee: meno diffuse sul territorio e più collettive".

Altre 150 persone e poi suonerà il campanello d’allarme: perché il modello dell’accoglienza diffusa – i migranti alloggiati in appartamenti sparsi sul territorio – funziona certamente meglio di un grande centro d’accoglienza, ma ha fame di alloggi in un periodo un cui il mercato immobiliare è asfittico; inoltre, necessita d un maggior numero di operatori ed educatori.

Insomma – a fronte dell’arrivo continuo di richiedenti asilo – rischia di dover essere accantonato.

I dati diffusi dalla nostra prefettura fugano ogni dubbio: i richiedenti asilo giunti nel Reggiano dal primo gennaio ad oggi sono stati 257 (47 a gennaio, 56 a febbraio, 125 a marzo, 29 in aprile).

Nei primi mesi dell’anno scorso (dal 1° gennaio a metà marzo, quando i trasferimenti furono interrotti per l’emergenza Ucraina) si contarono solo 111 arrivi: meno della metà. I dati regionali sono in linea: 142 arrivi nel gennaio ’22 e 500 nel gennaio ’23; febbraio, da 243 a 598; marzo, da 94 a 1166.

Si potrebbe obiettare: molti migranti arrivano, qualcuno ripartirà. Ma non è così. La situazione è come quella di un fiume che continua a ingrossarsi e trova un tappo alla foce: la burocrazia infinita.

"Ci sono persone – spiega Maramotti – che restano in accoglienza per mesi per non dire anni. I tempi di risposta sono molto, molto lunghi. E dire che molti, se avessero il permesso di soggiorno, non avrebbero difficoltà a trovare lavoro. Invece restano nel sistema dell’accoglienza, tra rigetti e ricorsi".

C’è un altro problema: se il sistema dell’accoglienza è in affanno, quello dell’accoglienza ai minori non accompagnati – che sono in carico ai servizi sociali – è già in fibrillazione. Il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme: "Non possiamo farci carico di 250 ’figli del sindaco. Non reggiamo più".

Andrea Fiori