Migranti, una petizione online: "No al centro di Martorano"

Migranti, una petizione contro il nuovo Centro di accoglienza temporaneo di Martorano - al confine tra le province di Parma e Reggio - è stata lanciata sulla piattaforma web Change.org dai residenti e dai cittadini dei paesi limitrofi. Tra giovedì e venerdì sono arrivati circa 70 ospiti, alcuni dei quali si sono poi allontanati: l’area è in mezzo ai campi, circondata da reti ma i cancelli sono ovviamente aperti. Si trova su territorio di Parma, a 2,5 km dal ponte della via Emilia sull’Enza, al confine con i Comuni di Gattatico, Sant’Ilario, Traversetolo e Montechiarugolo. E proprio il sindaco di quest’ultimo, Daniele Friggeri (centrosinistra), due sere fa è stato ospite della trasmissione Rai "Il mondo in mezz’ora": dopo un’intervistata ai volontari della Protezione civile che operano a Lampedusa e la situazione dell’isola ("Ci hanno detto che quetsi migranti saranno ospitati a Martorano di Parma"), la parola è passata a Friggeri.

"Tante persone ammassate lontane dai servizi, in posto chiuso, con filo spinato, senza servizi non è quello che io intendo come accoglienza e vita delle persone - ha dichiarato - Questa non è un tema che ha colore politico, ma di preoccupazione per la comunità".

La petizione su Change chiedeva "un intervento immediato per fermare l’istituzione del centrolager" nell’ex stabilimento industriale Columbus. Validi tuttora i presupposti: i cittadini si dicono "preoccupati per le modalità di accoglienza… Le condizioni nelle quali dovranno vivere gli immigrati non garantiscono sicurezza e sanità pubblica". Si spiega poi che "l’aggregazione di numerosi immigrati nello stesso luogo presuppone inevitabilmente lo svilupparsi di problematiche relative alla convivenza civile di entrambe le parti, immigrati e residenti".

Infine si ritiene che quella fabbrica dismessa e ora allestita con container non sia un luogo "idoneo ad ospitare delle persone". Un firmatario ha commentato "non si possono creare ghetti né per gli stessi migranti né per i cittadini", mentre un’altra ha scritto: "La politica del territorio deve saper gestire meglio le persone".

Francesca Chilloni