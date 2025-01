Mike Piazza in tribunale: “Reggiana, io mi fidai ma loro mi tradirono”

Reggio Emilia, 23 gennaio 2025 – "Tradito da coloro a cui diedi fiducia e lasciato all’oscuro delle decisioni”: così Mike Piazza ha descritto ieri in tribunale la sua parabola come ex patron della Reggiana calcio, nel processo che vede imputata la moglie Alicia Richter per diffamazione aggravata nei confronti di Stefano Compagni, ex presidente, e vice, della società sportiva tra il 2015 e il 2017. Compagni ha querelato la donna chiedendo un risarcimento di 200mila euro attraverso l’avvocato Alessandro Carrara. Al vaglio del giudice Francesca Piergallini ci sono le dichiarazioni che lei rese su alcuni giornali nel 2018, quando parlò di “contratti con firme falsificate e situazioni poco chiare”, nonché di calciatori e altro personale ingaggiato senza che il marito lo sapesse. Rispondendo dapprima all’avvocato Alessandro Simionato, che difende la moglie, Piazza ha raccontato di essere da sempre interessato al calcio, di aver conosciuto negli Usa Maurizio Franzone, colui che a suo dire gli consigliò di investire nella Reggiana calcio dopo aver valutato altra squadre, che gli fu descritta come “squadra con una grande storia”. Disse che si fidò di lui, ma poi cambiò idea: “Capii che lui non mi aiutava nel business e a risolvere i problemi. Aveva la carta di credito della società, auto aziendale e viveva a Milano”.

La difesa ha depositato alcune mail. Ne figura una datata 5 agosto 2016 in cui compaiono ex amministratori: “Abbiamo trovato la pepita d’oro e ce la gestiamo noi” si scrive con probabile riferimento a Piazza, che era entrato nella società il mese prima. Lui si mostra rammaricato dalla sua ex cerchia di collaboratori: “Ho saputo di questa mail solo un anno fa, quando cercavo documenti. Non ho neppure voluto leggerla perché mi ha deluso molto”.

Poi c’è una secondo scambio dello stesso periodo: Piazza dice di non essere stato coinvolto nelle mail tra Andrea Grammatica (ex direttore sportivo, ndr), Compagni sui costi del campionato, dove Guido Tamelli (ex amministratore delegato, ndr) diceva che sarebbe costato un milione in più dell’anno scorso. Piazza racconta di aver scoperto nel dicembre 2016, qualche mese dopo il suo ingresso, “che c’erano problemi di budget e che i giocatori non erano stati pagati. Chiamai Franzone che mi assicurò che sarebbe stato entro due mesi, ma in realtà c’erano solo tre settimane a disposizione”.

Dice che aveva già speso un milione e gliene fu chiesto un altro. Nega di essere stato coinvolto nell’acquisto dei giocatori Alessandro Cesarini, Andrea Bovo ed Ettore Marchi: “Non sapevo delle decisioni, dei contratti e del budget. C’era chi li firmava ma non me li faceva vedere”. E racconta di essersi poi accorto che era stato stanziato “un bonus totale di 300mila euro, più i contributi, anche per la sola prima apparizione in campo: ci stavano facendo andare in bancarotta”.

Parla di compenso “troppo oneroso” per Grammatica: “Fino ad allora aveva fatto il talent scout, era la prima volta che faceva il direttore sportivo e non aveva vinto la Champions League, eppure ebbe un contratto di 150mila euro per tre anni”.

Racconta che coinvolse negli Usa altri sponsor, “pure mio fratello che aveva una concessionaria d’auto e un amico avvocato. Feci di tutto per far crescere la squadra”. Poi emerge un giallo: Piazza parla di una sua firma apposta su due contratti, ma falsificata, come attesta anche una consulente grafologa nominata dalla difesa.

In un caso si trattava di un contratto con una società per costruire un centro sportivo, mai realizzato: “Compagni e Franzone vennero due volte, non fu mai fatto un progetto di costruzione ma solo un concept. Poi scoprii una parcella di 80mila euro da un progettista... Compagni mi chiese anche di fare un campo sintetico da 650mila euro. Ma io volevo che la squadra avesse successo prima di mettere a posto altre cose: la situazione coi contratti e i bonus ci stava portando alla bancarotta”.

Piazza ha disconosciuto anche la propria firma su un accordo preliminare tra i soci per l’acquisto della Reggiana. Capendo a fine 2016 che c’erano anomalie sui conti della società, si rivolse alla società di consulenza Kpmg: “I loro esperti confermarono i miei dubbi: i conti erano fuori controllo per una squadra di serie C”.

Tira poi le somme dell’avventura granata: “Spesi più di 10 milioni, più altri 250mila per la squadra che non ho chiesto indietro nonostante potessi farlo”. Parla della moglie Alicia Richter soprattutto dopo durante il controesame dell’avvocato Alessandro Carrara, parte civile per Compagni. Sulla lettera della donna comparsa sul sito della Reggiana calcio, racconta: “Prima della pubblicazione la lessi solo in parte, perché avevo fiducia in lei. La lessi tutta solo dopo”.

Nel merito dei contenuti, lascia trasparire un leggero discostamento: “Condividevo il fatto che c’erano problemi. Siamo persone diverse e usiamo linguaggi diversi. Lei voleva indirizzarsi ai fan perché supportassero la società e che erano frustrati per la squadra che non andava bene, cosa che accadde perché i giocatori non venivano pagati. Il mio scopo era trovare sponsor per far tornare in sella la società. I soldi invece sono stati spesi su tutto, telepass e tante altre cose, ma non sulla squadra”.

Ha detto anche di essersi rivolto anche a una società di consulenza prima di entrare nella Reggiana: “Mi garantirono che la squadra era sana e che con investimenti e tanta fortuna poteva avere successo. Mi fecero capire che con i soldi versati avrei potuto garantire di arrivare ai play off”. Dice che non guardava i conti tutti i giorni: “Dopo aver messo i soldi, credevo che sarebbero bastati per tutta la stagione. Chiedevo però a Compagni, Franzone e ad altri: mi dicevano che andava tutto bene”.

Stessa cosa per il rinnovo del contratto per lo stadio Mapei e l’iscrizione al campionato: “Le decisioni le presero Compagni e Franzone”. Carrara gli ha chiesto se abbia mai accertato che Compagni abbia avuto guadagni personali, con riferimento a condotte fraudolente, e lui risponde di no, precisando però che prese 700mila euro prima del suo arrivo.