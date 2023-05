Mikrokosmos si esibisce al De Andrè

La Mikrokosmos Orchestra, composta da giovani musicisti di Casalgrande, torna a suonare al teatro De Andrè, questa sera alle 20.45, in una serata dedicata alle colonne sonore per il teatro e il cinema, patrocinata dal Comune di Casalgrande.

I giovani artisti, diretti da Irene Bonfrisco, accompagnati al pianoforte da Cristina Debbi, si esibiranno in brani di P.I. Tchaikovsky, V. Herbert, J. Offenbach, G. Gershwin, R. Rodgers, E. Morricone, J. Williams. L’ingresso è libero e gratuito.

La Mikrokosmos Orchestra nasce nel 201112 da un progetto dell’Istituto Comprensivo di Casalgrande, proposto dalla professoressa Irene Bonfrisco, in collaborazione con il Comune di Casalgrande, finalizzato al coinvolgimento di bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle situazioni di rischio di emarginazione sociale.

Il progetto ha subito avuto molte adesioni, tanto che in pochi anni la Mikrokosmos è diventata un’orchestra composta da circa 50 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, a cui si affiancava un gruppo di circa 30 bambini tra gli 8 e gli 11 anni.

Dal giugno 2013 entra a far parte del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia. Nel settembre 2015 un gruppo di genitori di allievi ed ex allievi dà vita all’Associazione Mikrokosmos che, in sinergia con l’Istituto Comprensivo e il Comune, gestisce oggi le attività. In questi anni sono stati centinaia i bambini e ragazzi coinvolti.