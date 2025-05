"Militare esperto, competente e coraggioso"

La montagna rende l’ultimo omaggio al ’suo’ generale, il felinese Nicola Zanelli, stroncato da una malattia poche settimane prima del suo 62° compleanno. L’incursore – che lascia la moglie Romana, i figli Raffaele, Gabriella, Francesco, Veronica, il padre Amos e la sorella Barbara – generale di Corpo d’Armata, è stato uno dei militari più influenti e rispettati delle forze speciali, in Italia e in ambito Nato. Nel 2023 gli venne conferita la Croce d’argento al merito dell’Esercito per la sua "saggezza, perizia e determinazione" al servizio dell’Italia.

Il ricordo del generale Bruno Loi, già ’Aquila 1’, a capo della Folgore: "L’ho conosciuto in Somalia quando ero comandante di Brigata. All’epoca Zanelli era un giovane comandante di Compagnia. Ci siamo trovati in diverse circostanze operative. Aveva esperienza, competenza e coraggio. Spiccava in fatto di specializzazione, era molto attento ai cambiamenti. Un anno fa aveva organizzato un convegno accademico a Modena dimostrando un’ottima preparazione. La notizia della sua morte mi addolora. Sono vicino alla moglie Romana e alla famiglia".

Molte le persone in visita alla camera ardente di via Mazzini 8, a Felina. Da qui oggi pomeriggio alle 15.30 partirà il corteo per la chiesa parrocchiale. Saranno presenti autorità civili e militari, tra cui i paracadutisti, la sua seconda famiglia.

Settimo Baisi