Militari alla stazione, il degrado emigra: raffica di furti in zona ospedale

La criminalità si sposta dalla zona stazione all’ospedale. Da neppure un mese a Reggio Emilia è arrivato l’Esercito davanti al piazzale d’ingresso della ferrovia inserita tra le zone rosse secondo il nuovo Dl sicurezza varato dal Governo. Contromisure che, per ora, si sono rivelate un palliativo per contrastare degrado e microcriminalità diffusa nel quartiere attorno alla stazione a ridosso del centro città. Dove comunque, nonostante la presenza dei militari con un presidio mobile dal 16 aprile scorso, non si è fermata la scia di violenza, registrando una vera e propria escalation la settimana scorsa: un 36enne con un coccio di bottiglia ha sfregiato al volto un giovane dopo aver cercato di fermare le auto in corsa e, pochi giorni dopo, un balordo ha prima accoltellato uno straniero e poi ha lanciato dei sassi ai soldati in servizio per l’operazione ’Strade Sicure’.

Oltre questo, si sono verificati inediti episodi all’Arcispedale Santa Maria Nuova, con sbandati e ladri di piccolo rango (per la maggior parte tossicodipendenti e consumatori di crack) che, cacciati dalla stazione, si sono spostati di qualche chilometro per delinquere. Tre furti nel giro di nove giorni: prima al deposito delle biciclette, poi al bar del Core (il centro oncoematologico) con tanto di vandalismi e distributori automatici di bevande scassinati, infine nei locali della mensa-cucina dai quali sono stati trafugati 4.500 euro di tablet che servivano ai degenti per prenotare i pasti.