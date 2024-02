Mille euro in contanti e droga sotto al materasso, pusher denunciato

Stazionava con fare sospetto davanti al cancelletto di un’abitazione di viale Regina Margherita, a ridosso del centro storico, quando è stato notato da una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio che lo hanno fermato per un controllo.

L’uomo, un 34enne di etnia africana, è stato trovato in possesso di oltre mille euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. I militari così, martedì sera, hanno deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione.

E qui sono stati trovati 50 grammi di hashish sotto al materasso e un rotolo di cellophane per il confezionamento dello stupefacente nel cassetto di un tavolino. Droga e materiale è stato sequestrato ai fini probatori. Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno denunciato alla Procura il 34enne domiciliato in città.