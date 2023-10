"Mille euro per la Romagna da Bibbiano: Fiera solidale" Grazie alla cena organizzata da Pro Loco Bibbiano, Auser Bibbiano e delegazione esercenti di Lavis, è stato raccolto un contributo di mille euro per la ricostruzione della Romagna colpita dall'alluvione di maggio. Il denaro è stato versato all'Agenzia regionale per Protezione Civile.