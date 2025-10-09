Mille in corteo per Gaza. Sfilano cittadini e attivisti: "Per i diritti e per la pace"

"Siamo un gruppo di semplici cittadini, i cosiddetti ’senza potere’ che dal 12 settembre abbiamo presidiato la piazza del Comune per sostenere, con la nostra presenza, i valori espressi dall’impresa delle Flottiglie".

Alle 18.30 piazza Prampolini comincia ad animarsi e forse più di 300 "semplici cittadini" si riuniscono in cerchio sotto la fontana del Crostolo, accomunati dal voler portare solidarietà al popolo palestinese, soprattutto dopo l’ennesimo attacco alla nuova Flottiglia. Un presidio e un corteo voluto da molte associazioni reggiane come ‘Assemblea Reggiana per la Palestina’ e ’Europe for peace’ con il sostegno della Cgil, presente in piazza con il segretario generale Cristian Sesena. "Abbiamo scelto, come la maggioranza degli italiani, di sostenere le Flottiglie perché crediamo nel valore della non violenza esercitata con piccoli gesti concreti – ha detto Sesena, azioni dirette dal basso, senza aspettare che qualcuno lo faccia al posto nostro". Sempre Sesena, segretario del sindacato che venerdi scorso ha mobilitato in modo pacifico 25mila persone, ha inoltre ribaditp l’importanza "di essere in piazza per contestare un’economia di guerra che comprime i diritti e taglia il welfare". Anche il sindaco Marco Massari, in apertura del presidio, ha portato un saluto ai manifestanti. Le mobilitazioni, hanno premesso gli organizzatori, non si fermeranno.

Il clima è stato sempre molto pacifico, le persone uscite dal lavoro hanno continuato ad unirsi e ci sono anche molti ragazzi delle scuole che leggono un comunicato a sostegno della terribile situazione palestinese. Si ascolta in silenzio un audio che arriva dalla nuova Flottiglia, anch’essa fermata in acque internazionali, "incredibile che siano stati fermati anche questi medici con aiuti sanitari. É assurdo", commenta una persona che stringe una bandiera palestinese nella mano destra. Continuano ad arrivare persone con bandiere, si preparano per il corteo per le vie del centro, ricordando che continueranno a promuovere altre azioni non violente. Il corteo poi prende pacificamente le vie del centro verso la circonvallazione che è rimasta bloccata a lungo, con la città rimasta in tilt e le auto incolonnate. Un serpentone che alla sua punta più corposa, verso le 21, raccoglie circa un migliaio di persone con bandiere della Palestina e striscioni per la pace.

Monica Rossi