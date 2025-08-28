Mille iscritti sulle strade di Matilde: "Atleti anche da Cina e America"

Non poteva che chiamarsi "Matildica", in onore della contessa Matilde di Canossa e dei territori da lei governati nel nostro Appennino, la storica Granfondo organizzata dall’ASD Cooperatori, che quest’anno arriva alla 53ª edizione.

La kermesse inizia sabato, domenica la corsa con un migliaio di ciclisti a percorrere le strade della città, delle colline e dell’Appennino Reggiano. Un evento sportivo di caratura internazionale, inserito nella UCI Granfondo World Series, e diventato negli anni una delle principali occasioni per promuovere il territorio attraverso lo sport.

La partenza e l’arrivo, come nel 2024, saranno in corso Garibaldi a Reggio Emilia, proprio davanti alla sede della Provincia, a testimonianza del legame simbolico tra la città capoluogo e le località collinari e montane che saranno attraversate dal percorso. Nel programma di questa 53ª edizione, oltre alle gare agonistiche Granfondo (153 km, 2150 m D+) e Mediofondo (126 km, 1450 m D+), ci sarà anche un percorso non competitivo di 71 km pensato per il cicloturismo.

Molti degli iscritti per ciascuna categoria potranno qualificarsi per i Campionati Mondiali Uci Gran Fondo 2025 in Australia e 2026 in Giappone.

Il programma prende il via dopodomani con l’apertura dell’area Expo e la presentazione delle squadre reggiane in piazza Gioberti. Domenica 31 si entra nel vivo con la partenza alle 7.30 da corso Garibaldi e le premiazioni distribuite tra il palco centrale e i Chiostri della Ghiara. Lungo il percorso – che attraversa Albinea, Quattro Castella, San Polo d’Enza, Canossa, Vetto, Ventasso, Castelnovo Monti, Carpineti e Casina – saranno oltre 300 i volontari coinvolti, insieme a 27 moto-staffette per la sicurezza.

Così Paolo Pè, presidente della Cooperatori: "I numeri parlano da soli e raccontano la portata di questa manifestazione: oltre 1.000 partecipanti iscritti, provenienti da 20 paesi stranieri. E non solo Europa, visto che ci saranno atleti di Stati Uniti, Canada, Cina, Repubblica Dominicana e Israele. È un risultato straordinario, che conferma come la Matildica non sia solo una gara ciclistica, ma un’esperienza sportiva, culturale e umana capace di attirare atleti e appassionati da ogni angolo del mondo. Tutto questo non sarebbe possibile senza il cuore pulsante dell’evento: i più di 300 volontari che, con passione, spirito di servizio e una dedizione davvero commovente, garantiscono la sicurezza, l’accoglienza e l’efficienza organizzativa lungo tutto il percorso".

Sono intervenuti i rappresentanti dei vari enti locali interessati e nel finale la perla di Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, che alla Gran Fondo Matildica ha partecipato.

Claudio Lavaggi