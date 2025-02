‘M’illumino di meno’, i vestiti rinascono

La scuola dell’Infanzia di Pieve di Castelnovo Monti, laboratorio di moda con l’iniziativa ‘M’illumino di meno’, un invito alle famiglie e all’intera comunità ad una riflessione sul valore indispensabile del risparmio. E per questa occasione ha invitato i genitori ad una serata - laboratorio dove dare sfogo alla propria creatività nel ridare vita a capi d’abbigliamento vecchi o non più utilizzati. "L’obiettivo della serata è stato raggiunto – spiegano le insegnanti - abbiamo vestito quattro manichini con outfit che hanno visto il contributo di ogni singola persona. Era da tanto tempo che la nostra Scuola non era così viva e partecipata".

s. b.