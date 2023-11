Miluzio e Colombo, a Scandiano la conferenza-spettacolo

Conferenza spettacolo a Scandiano, stasera alle 21 alla Sala Casini. Matteo Miluzio e Lorenzo Colombo presentano "Chi ha paura del buio?". Edito nel marzo del 2012, "Chi ha paura del buio?" è stato il primo libro italiano che ha parlato di tempeste solari. Scritto da Massimiliano Bellisario, medico chirurgo, spiegava quali fossero le possibili conseguenze di una tempesta solare come quella del 2 settembre 1859, il famoso "Evento di Carrington", analizzando in chiave scientifica le ripercussioni sulla società e sul corpo umano. Questa pagina Facebook, nata contemporaneamente al libro, si è subito trasformata in un portale di divulgazione scientifica, nel quale vengono pubblicati aggiornamenti costanti sull’attività solare (prima pagina in Italia), notizie di astronomia e astronautica. Ingresso libero.