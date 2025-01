Mimì Caruso da X Factor ai Petali

Oggi alle 17 al centro commerciale I Petali, appuntamento con Mimì Caruso, vincitrice di X-Factor 2024, per il firmacopie e showcase della cantante. Nata in Mali ma cresciuta da genitori adottivi nella provincia di Monza e Brianza, Mimì ha impressionato per la sua voce potente e capace di spaziare attraverso generi differenti che comprendono Mina e Karen Dalton. Su di lei ha puntato molto Manuel Agnelli, col quale ha intrapreso un percorso che l’ha portata alla vittoria. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al “web club” dei Petali, e si potrà fare sul posto con l’aiuto di un’hostess. Inoltre bisognerà avere la compilation “X-Factor Mixtape”, che potrà essere acquistata al punto vendita dedicato presso l’area spettacolo (accanto alle scale mobili). Quello con Mimì sarà il primo appuntamento che lega i Petali con X-Factor: sabato prossimo, infatti, sarà il turno di Lorenzo Salvetti, uno dei finalisti.