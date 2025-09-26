Minacce a moglie e figli: "Ti spezzo le gambe"

"Se scopriamo che hai una relazione ti spezziamo le gambe e poi ti facciamo sposare con chi scegliamo noi". Minacce a cui si era aggiunto anche un clima di oppressione costante: controlli sul cellulare, divieto di truccarsi o vestirsi liberamente, obbligo di acconciarsi i capelli in un certo modo, restrizioni nelle frequentazioni. Una situazione che sarebbe durata per anni, già dal 2019, tra le pareti domestiche in cui vive una famiglia di origine indiana. A farne le spese soprattutto le donne, in particolare la moglie del capofamiglia e la figlia maggiore. Ma anche il giovane figlio, inizialmente risparmiato proprio perché maschio, sarebbe stato in seguito pure lui vittima di percosse e insulti. Abusi e maltrattamenti rivolti soprattutto alla moglie di uno degli indagati, tra umiliazioni, minacce di morte, aggressioni fisiche perfino quando la vittima era incinta, controllo economico e vessazioni psicologiche.

Le indagini dei carabinieri di San Martino in Rio hanno portato non solo alla denuncia del marito 59 anni e del cognato di 51 anni, ma anche all’ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna e ai figli, dai quali i due indagati devono restare lontano almeno un chilometro, con divieto pure di comunicare con loro in qualunque modo. I due uomini sono sottoposti al controllo tramite il braccialetto elettronico. Il controllo sulla moglie di uno di loro era totale: perfino sullo stipendio, che doveva essere versato su un conto a cui la donna non aveva accesso. E anche la figlia maggiore, all’epoca bambina, sarebbe stata vittima di umiliazioni e violenze già dall’età di sette anni.

Antonio Lecci