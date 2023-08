Minacce al parroco, tolto divieto di dimora in paese

Il giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi ha alleggerito le misure cautelari per il 35enne indagato per estorsione e minacce a don Roberto Gialdini, parroco di San Giacomo di Guastalla. Ieri gli ha revocato il divieto di dimora nel comune di Guastalla, mentre ha lasciato in vigore il divieto di avvicinamento al sacerdote e al diacono.

L’avvocato Alessandro Carrara aveva chiesto di toglierle nel corso dell’interrogatorio di garanzia tenuto davanti al gip Ramponi: durante l’udienza il 35enne, assistito dall’avvocato Marco Fantini (in sostituzione del legale di fiducia), si era avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a fare dichiarazioni spontanee. "Chiedo scusa per le frasi che ho pronunciato verso il sacerdote", ha detto il 35enne. Secondo le indagini, il giovane ha chiesto per mesi un aiuto economico, dicendo di essere in grande difficoltà. Più volte ha bussato alla canonica di San Giacomo, anche due-tre volte alla settimana, ottenendo somme dai 20 ai 50 euro, fino a un totale di 2.500 euro.

Poi sarebbe passato alle frasi inquietanti: "Aprimi don, dammi i soldi che è meglio"; "Se non mi dai i soldi faccio male al don"; "Vi brucio la macchina". In un caso avrebbe colpito il campanello con la mano, danneggiandolo. Don Gialdini e il diacono Paolo Prati hanno così deciso di sporgere denuncia ai carabinieri per minaccia ed estorsione.

Il gip aveva disposto la duplice misura cautelare, stabilendo che dovesse restare ad almeno due chilometri da canonica e luoghi frequentati dalle parti offese e che dovesse dimorare nel territorio comunale. La difesa aveva chiesto di togliere entrambe le misure. Ieri il gip ha eliminato una restrizione.

al.cod.