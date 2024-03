Minacce al personale per non pagare: preso

È stato nuovamente arrestato il ladro seriale dei Conad: nei guai è finito, con l’accusa di rapina impropria, un giovane di 23 anni residente a Bibbiano. Da ottobre avrebbe commesso una serie di furti prevalentemente all’interno dei due supermercati Conad del comune di Bibbiano impossessandosi di generi alimentari, prodotti per l’igiene della casa e personale per un valore stimato in varie migliaia di euro. Venerdì, verso le 13.40, alla centrale del 112 è arrivata una segnalazione relativa a un furto in atto all’interno del Conad City di Bibbiano compiuto da un ragazzo che, dopo aver preso della merce e averla collocata in due buste, aveva superato le casse senza però pagare e minacciando perfino la responsabile per scappare. Sul posto sono prontamente giunti i carabinieri di Quattro Castella: hanno notato il giovane che cercava di allontanarsi con le due buste della spesa piene. È stato subito fermato dai militari dell’Arma: la responsabile del Conad lo ha indicato come presunto autore della rapina impropria. Il 23enne, già noto ai carabinieri, ha poi ammesso di aver preso la merce (generi alimentari e prodotti per la pulizia della casa) per un valore complessivo di oltre novanta euro. Ha riferito di non averla pagata. È stato dunque accompagnato in caserma e arrestato. Nel corso degli accertamenti è stato accertato che il 23enne, almeno dallo scorso ottobre, aveva messo a segno una serie di colpi, con cadenza pressoché quotidiana, ai danni del Conad City di Bibbiano e in un altro Conad dello stesso paese. I rispettivi responsabili avevano denunciato che l’uomo avrebbe asportato beni, dai due supermercati, per un valore stimato nell’ordine di varie migliaia di euro. Peraltro a febbraio nello stesso Conad era stato arrestato dai militari dell’Arma sempre per furto. È emerso che il 23enne è noto ai dipendenti dei due supermercati che, per timore di ritorsioni, nel passato non l’hanno mai fermato limitandosi a quantificare i danni e denunciare gli episodi furtivi. Era stato pure denunciato come presunto responsabile degli imbrattamenti della sede Cgil e della filiale Credem del comune di Bibbiano. Recentemente il 23enne è stato destinatario del foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Reggio.

m. b.