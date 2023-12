Minacce alla ex, la condanna s’allunga

Già condannato a due anni e quattro mesi per minacce e molestie nei confronti dell’ex fidanzata, un uomo di 32 anni si è visto aggiungere altri 14 mesi di reclusione per il reato "in continuazione", nel corso del processo celebrato ieri in tribunale a Reggio.

L’imputato, difeso dall’avvocato Costantino Diana, era accusato di aver offeso la donna, aggiungendo anche gravi minacce di morte.

Una situazione attuata con telefonate e messaggi continui, perfino nei confronti dei genitori e a una collega di lavoro della vittima. Atteggiamento che aveva ingenerato nella donna un grave stato d’ansia e di paure, tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini pur di evitare di incontrarlo.

Gli episodi contestati erano avvenuti tra il 2018 e il 2019 a Casina, dopo che la donna aveva deciso di interrompere la loro relazione sentimentale.

Nel corso delle precedenti udienze, l’imputato si era detto dispiaciuto e pentito per quanto accaduto, tanto che aveva interrotto il suo comportamento molesto e minaccioso, che non era stato più ripetuto.

Ma l’iter giudiziario ha proseguito il suo corso, con nuove accuse che si sono aggiunte agli episodi già all’attenzione della magistratura.

Nuove contestazioni che sono state affrontate in tribunale, con l’aggiunta di altri quattordici mesi alla condanna precedente, per un totale di tre anni e quattro mesi di reclusione.