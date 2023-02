Reggio Emilia, minacce alla fidanzata e aggredisce i carabinieri, arrestato

I carabinieri hanno proceduto all'arresto

Reggiolo (Reggio Emilia), 20 febbraio 2023 – Prima una serie di messaggi minacciosi alla sua ragazza, poi si è presentato nella notte all’abitazione della giovane, a Reggiolo, con l’intenzione di accedere all’interno. Con l’auto ha puntato su un paletto della recinzione, abbattendolo. Una scena che non è sfuggita alla madre della giovane, che ha dato l’allarme al 112. Sono arrivati i carabinieri, trovando nell’auto un giovane di 26 anni, residente a Luzzara, che alternava momenti di calma ad altri di estrema agitazione.

Spintoni, frasi minacciose verso i militari, tanto da richiedere un’ulteriore pattuglia come rinforzo. Ma il giovane non si è affatto calmato, tentando pure di colpire un carabiniere con una testata, per fortuna senza riuscirci. A quel punto, poco prima della mezzanotte di sabato, per il 26enne è scattato l’arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Prima di recarsi all’abitazione della ragazza, il giovane luzzarese aveva inviato messaggi minacciosi alla donna, la quale era fuori casa al momento del tentativo di intrusione.