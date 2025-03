Minacce alle figlie: genitori indagati: "Il padre esaltava l’omicidio Saman"

Marito e moglie di Brescia sottoposti al braccialetto elettronico perché destinatari di una misura di divieto di avvicinamento nei confronti delle figlie, ritenute “vittime del demonio“ giacché ambivano a vivere libere, come le loro coetanee, con commenti di approvazione verso l’omicidio di Saman Abbas. A questo si aggiunge il figlio maschio della coppia, arrestato per presunta violenza sessuale ai danni di una delle sorelle. È l’inchiesta che ha coinvolto un consigliere comunale di centrodestra, Balwinder Singh, 49enne di origine indiana, indagato per maltrattamenti con la consorte di 47 anni. I due avrebbero creato l’inferno per le figlie, una di 17 anni, dal 26 novembre 2024 in struttura protetta, l’altra, 23 anni, che ha lasciato la casa di famiglia grazie a un centro antiviolenza. Nell’ambito del medesimo procedimento è finito in manette anche il figlio 26enne della coppia. I tre tramite il loro legale, avvocato Federico Scalvi, si proclamano innocenti, e si dicono "convinti che la vicenda si chiarirà a breve". L’indagine, scaturita da una richiesta di aiuto ai professori di scuola, scoperchia contestazioni inquietanti. Per la squadra mobile, la procura e il gip, Singh e la moglie dal 2005 avrebbero posto le figlie in uno stato di umiliazione e vessazione "incompatibile con le normali condizioni dell’esistenza". Si opponevano al desiderio delle giovani di vivere all’occidentale, e pur di impedire che instaurassero relazioni con ragazzi italiani, le avrebbero picchiate, insultate e sottoposte a controlli "continui e ossessivi".

In Italia dal 2001, operaio, Singh avrebbe persino commentato positivamente l’omicidio di Saman Abbas, la giovane uccisa a Novellara dai genitori perché troppo occidentale, definendolo "azione doverosa per poter preservare la reputazione sociale". La figlia maggiore sarebbe stata costretta a vestire con pochissimi abiti, a rovistare nell’immondizia, a lavarsi con l’acqua fredda perché quella calda le veniva razionata, proseguono le accuse. Non le sarebbe stato fornito il materiale scolastico, né la merenda per scuola.

Le sarebbe stato impedito di depilarsi finendo sbeffeggiata dai compagni, e guai a sciogliersi i capelli, che pare dovessero per forza essere raccolti in una treccia fissata con un olio “nauseabondo“. Scoperta in terza media a chattare su Facebook con amici italiani, sarebbe stata pestata. Idem se ’faceva fuga’ scuola saltando le lezioni: veniva condotta in cantina e picchiata selvaggiamente per giorni. Con il padre che le avrebbe puntato il coltello alla gola per avvertirla che l’avrebbe uccisa se l’avesse rifatto. Singh per chi indaga usava il bastone, a volte anche con il figlio maschio.