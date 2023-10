Minacce all’ex moglie: "Morirai". Scatta il divieto di avvicinamento

Ha minacciato di morte l’ex moglie: "Ti uccido, è ora che muori". E in un’occasione era arrivato perfino a mettersi in contatto con la centrale operativa dei carabinieri, dichiarando: "La mia ex moglie deve morire". Un comportamento per nulla rassicurante, quello di un uomo di 52 anni, abitante a Luzzara, che ha portato non solo alla denuncia per atti persecutori, ma anche all’allontanamento obbligatorio dall’ex moglie, dalla quale deve restare distante almeno 500 metri, se non vuole incappare in ulteriori guai con la giustizia. Il presunto stalker è indagato per comportamenti illeciti, segnalati dalla donna ai carabinieri della caserma di Luzzara, con le indagini che hanno portato l’autorità giudiziaria non solo alla denuncia dell’uomo, ma anche all’applicazione della misura cautelare, che prevede pure il divieto di comunicare con lei, anche tramite altre persone.

L’uomo, secondo la denuncia, si era presentato alla casa di lei calciando la porta con minacce di morte. I carabinieri di Luzzara hanno notificato all’uomo il provvedimento di allontanamento, in attesa di ulteriori provvedimenti della magistratura. Il comportamento dell’uomo, nonostante non sia convivente dell’ex moglie da tempo, risulta potenzialmente pericoloso, soprattutto per le gravi minacce di morte che hanno comprensibilmente reso difficile la vita della vittima, colpita da uno stato d’ansia e di preoccupazione. Si spera che il provvedimento giudiziario possa garantire maggiore sicurezza.

a.le.