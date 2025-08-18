Minacce con la motosega. Giovane squarcia la gomma dell’auto della vicina di casa

Una banale liti per questioni di vicinato ha rischiato di trasformarsi in dramma, nella serata di Ferragosto a Gavassa.

È accaduto nei pressi di una abitazione di via Maramotti, a Reggio. Una donna si è rivolta all’operatore della centrale operativa del 113 per segnalare la presenza di un uomo, vicino di casa, che all’esterno dell’abitazione la minacciava, armato di una motosega. Il timore che la situazione potesse degenerare era molto forte. Per questo gli agenti della Volante più vicina a quella zona si sono diretti in tutta fretta verso l’indirizzo segnalato. Sul posto è stato effettivamente rintracciato un uomo, di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, il quale alla vista dei poliziotti ha preferito evitare di peggiorare la propria situazione, lasciando cadere a terra la motosega.

Una volta riportato alla calma, e soprattutto disarmato, è stato possibile per gli agenti ricostruire i fatti: si sarebbe trattato di un diverbio legato a questioni di vicinato, con il 26enne che, in preda a momento d’ira, avrebbe anche squarciato con la motosega uno dei pneumatici dell’autovettura della donna con la quale c’era stata la lite. L’uomo è stato accompagnato in Questura e denunciato per il reato di minaccia aggravata e danneggiamento aggravato. La motosega in possesso del 26enne, come prevede la prassi, è stata sequestrata.