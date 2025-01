Minacce con la pistola dall’operatore ecologico

Pare che una donna volesse smaltire dei rifiuti, non differenziati, all’interno della discarica, con una modalità non proprio regolare e adeguata alla corretta gestione degli scarti. Forse un’evidente insistenza di fronte alle rimostranze dell’operatore ecologico volontario ha scatenato la reazione dell’uomo, di 63 anni, il quale ha sfilato una pistola dal taschino del giubbotto, per poi puntarla verso la donna, con atteggiamento apparso minaccioso. Alla fine quell’arma non poteva far male a nessuno, in quando una pistola giocattolo senza neppure caricatore, priva però del tappino rosso. Ma quel gesto ha portato non solo all’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile guastallese, ma pure alla denuncia dell’uomo alla magistratura, con l’accusa di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Subito dopo quell’episodio, avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso nell’area di una discarica della Bassa reggiana, la donna ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’operatore volontario è stato identificato e poi denunciato. Dopo un primo battibecco verbale, l’uomo avrebbe estratto dalla tasca del giubbotto la pistola giocattolo, puntandola verso la donna. Il 63enne ha poi consegnato l’arma giocattolo ai carabinieri, ammettendo di aver perso la pazienza e di aver trovato la pistola pochi giorni prima proprio in discarica. La donna ha presentato querela in caserma, facendo avviare ulteriori accertamenti. Risulta inoltre avviato il provvedimento disciplinare di sospensione a carico del volontario.

Antonio Lecci