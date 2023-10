Minacce di morte alla moglie a Luzzara, scatta l'allontanamento

Luzzara (Reggio Emilia), 14 ottobre 2023 – Ha minacciato di morte l’ex moglie. E dopo ben otto anni dall’allontanamento dalla donna, un uomo di 52 anni, residente a Luzzara, ha continuato a manifestarsi molesto e potenzialmente pericoloso per l’ex compagna, tanto da provocare ansia e paura alla vittima. Il presunto stalker si sarebbe macchiato di comportamenti illeciti, segnalati dalla donna ai carabinieri della caserma di Luzzara, con le indagini che hanno portato l’autorità giudiziaria non solo alla denuncia dell’uomo per atti persecutori, ma anche all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla vittima, dalla quale deve restare distante almeno 500 metri, senza poter comunicare con lei neppure tramite altre persone. L’uomo, secondo la denuncia si era presentato alla casa di lei calciando la porta con minacce di morte, con tanto di annuncio di un omicidio. I carabinieri di Luzzara hanno già notificato il provvedimento di allontanamento all’uomo, in attesa di ulteriori provvedimenti della magistratura.