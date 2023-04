Minacce di morte, violenze e bastonate contro la moglie incinta

Sottoposta a maltrattamenti, già in passato aveva denunciato e poi lasciato il marito. Dal 2022, però, su richiesta dell’uomo, lei aveva ripreso a vederlo e frequentarlo, anche se non con una convivenza vera e propria. E in questo periodo, in varie occasioni, avrebbe dovuto subire ancora offese, minacce e inaudite violenze dal marito che le intimava di ritirare la denuncia presentata in passato.

Maltrattamenti fisici e psicologici su cui hanno indagato i carabinieri di Reggiolo, arrivando a denunciare un uomo di 34 anni, abitante nel paese della Bassa, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personale aggravate.

La Procura della Repubblica, condividendo le tesi accusatorie dei carabinieri guidati dal maresciallo Gianluigi Caria, ha richiesto e ottenuto dal giudice l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendo all’uomo di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati, oltre al divieto di comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la donna. Il provvedimento è già stato eseguito.

Le minacce per ritirare la denuncia non sono servite a convincere la donna a dimenticare tutto quanto accaduto nel passato. E di fronte al rifiuto, l’uomo avrebbe picchiato la donna, una volta afferrandola alla gola fino a farle mancare il respiro, minacciandola di gettarla nel fiume. In quella occasione l’uomo l’aveva afferrata e tirata per i capelli, facendole sbattere con violenza la testa contro il volante dell’autovettura su cui si trovavano.

L’ultimo episodio, che ha visto l’intervento dei carabinieri e il collocamento in una struttura protetta per la donna, è avvenuto il 26 marzo con l’uomo che al fine di farle ritirare la denuncia la colpiva con un bastone, minacciava di ucciderla per poi prenderla a schiaffi e pugni sino ad afferrarla alla gola cagionandole lesioni personali aggravate in quanto commesse ai danni di donna in stato di gravidanza giudicate guaribili in 15 giorni.

Antonio Lecci