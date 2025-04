Minacce dopo il sesso, denunciata rumena di 37 anni

Reggiolo (Reggio Emilia), 19 aprile 2025 - Su un sito di incontri online avrebbe conosciuto una donna di 37 anni di origine rumena e residente nel Modenese, con la quale, dopo aver instaurato un primo contatto, avrebbe iniziato a conversare anche su WhatsApp, scambiandosi i numeri di telefono. Con il tempo, la conversazione si era fatta più intima, fino a quando un ventenne reggiano avrebbe accettato di incontrare la donna nella abitazione, per un rapporto sessuale a pagamento. Ci sarebbe stato anche un secondo incontro. Ma in seguito il giovane aveva deciso di interrompere quel rapporto. Ma la donna avrebbe minacciato il ragazzo, pretendendo ulteriori somme di denaro per non raccontare la loro storia alla madre del ventenne, il tutto infarcito anche da cattivi auguri come ''Brucia tu e tutta la tua famiglia''. Il giovane le ha pagato una ricarica telefonica da 100 euro, poi lei ha preteso altri 200 euro. Ma al rifiuto lei ha insistito che avrebbe raccontato tutto ai suoi familiari. E’ scattata la denuncia alla caserma dei carabinieri di Reggiolo, che sono risaliti all’identità della donna, oltretutto segnalata con certezza dal giovane nel riconoscimento fotografico. La 37enne è stata denunciata per estorsione.